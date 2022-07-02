МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Национальный расчетный депозитарий (НРД) и Московская биржа обратятся в компетентные органы Евросоюза для получения разрешения на использование депонентами своих заблокированных активов, говорится в сообщении НРД. Мосбиржа планирует увеличить количество доступных для сделок валютных пар

"В целях разрешения сложившейся ситуации НРД совместно с Московской биржей инициируют следующие действия: обжалование включения НРД в санкционный список и обращение в компетентные органы Евросоюза для получения разрешения на использование депонентами своих заблокированных активов. В этих целях создана рабочая группа из экспертов Московской биржи и НРД для поиска оптимальных решений по освобождению активов депонентов, не находящихся под ограничениями, с привлечением иностранных и российских консультантов, имеющих положительный опыт в решении подобных ситуаций", — говорится в сообщении.

Евросоюз внес Национальный расчетный депозитарий в санкционные списки в рамках шестого пакета антироссийских санкций.

Глава набсовета Мосбиржи Сергей Швецов в среду сообщил, что биржа будет организовывать коллективный иск из-за европейских санкций в отношении НРД.

Национальный расчетный депозитарий (входит в группу Московской биржи) — одна из ключевых компаний российской финансовой инфраструктуры. Обладая статусом центрального депозитария Российской Федерации, НРД осуществляет обслуживание ценных бумаг, предусмотренных Федеральным законом "О центральном депозитарии", а также других российских и иностранных эмиссионных ценных бумаг.