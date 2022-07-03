ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 июл — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления на Каспийской саммите о резком росте товарооборота с Россией, заявил, что рост товарооборота с каспийской "пятеркой" является взаимовыгодным процессом. В Кремле отметили вред мейнстрима коллективного Запада для стран ЕС

Он отметил, что если товарооборот сокращается в одном направлении, он компенсируется в другом, и страны Средней Азии, Белоруссия во многом подставляют России плечо, и все это делается исключительно на взаимовыгодной основе.

"Все это происходит исключительно на взаимовыгодной основе", — подчеркнул Песков в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

Президент РФ Владимир Путин 29 июня принимал участие в шестом Каспийском саммите в Ашхабаде.