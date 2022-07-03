БЕРЛИН, 3 июл — ПРАЙМ. Порядка 91% немцев сократили свои расходы из-за высокой инфляции и цен на энергию, сообщает издание Bild am Sonntag со ссылкой на исследование исследовательской компании Insa. В Кремле отметили вред мейнстрима коллективного Запада для стран ЕС

Только 9% респондентов заявили, что не сократили расходы. Больше всего граждане Германии экономят на одежде, отпусках, походах в бары, поездках на автомобиле, продуктах питания, расходе воды, культурном досуге и подписках на медиапродукты.

Кроме того, 75% немцев заявили, что инфляция "сильно" или "очень сильно" сказалась на их благополучии, в домохозяйствах с доходом ниже 2 тысяч евро в месяц такой ответ дали 85% участников исследования.

Половина участников заявила, что их финансовое положение ухудшилось в текущем году, 42% не отметили изменений, но при этом 46% ожидают ухудшения ситуации. Лишь 7% немцев отметили, что их финансовое положение улучшилось. Почти половина, 46%, заявили, что отложили крупные покупки.

Согласно данным издания, исследование проведено в пятницу с участием 1003 респондентов.