МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Согласно исследованию РИА Новости, лучшее качество дорог в российских регионах отмечено в Москве и Ханты-Мансийском автономном округе, в конце списка оказались Архангельская и Кировская области. В Донбассе до конца года отремонтируют около 500 километров дорог

В исследовании регионы сравнивались по доле автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения, отвечающих нормативным требованиям, по итогам 2020 года.

Отмечается, что подавляющем большинстве российских регионов 96% всех автотрасс общего пользования приходится на дороги регионального и местного значения. Из общего списка выделяется только Магаданская область, где на долю дорог регионального и местного значения приходится 69,3%. Еще в семи регионах (Хабаровском крае, Якутии, Республике Алтай, Еврейской автономной области, Калмыкии, Карелии и Мурманской области) доля таких дорого находится в диапазоне от 84% до 90%.

Как показало исследование, в 47 субъектах России доля дорог регионального или местного значения, отвечающих нормативным требованиям, — ниже общероссийского уровня, и, соответственно, выше общероссийского уровня состояние дорог – в 38 регионах.

Лидером рейтинга по качеству дорог стала Москва, где нормативным требованиям отвечает 97,5% региональных или местных трасс. В лидирующую группу также входят ХМАО, Краснодарский край, Ингушетия, Челябинская область, где более 80% дорог соответствуют требованиям.

Хуже всего ситуация обстоит в Архангельской области, где в норматив укладывается лишь 10,3% региональных и местных дорог. В том числе в регионе нормативным требованиям отвечает 19% дорог регионального или межмуниципального значения и всего 4,9% — местного значения. При этом эксперты отмечают, что в области наблюдается позитивная динамика, и доля дорог, соответствующих требованиям, в последние годы растет.

Еще в семи российских субъектах доля региональных и местных дорог, отвечающих нормативам, находится в диапазоне от 20% до 30%.