МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев заявил, что строительство нового Дуссе-Алиньского тоннеля на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в Хабаровском крае идет по графику, выполнено около 10% намеченных работ. Исследование выявило лидера в рейтинге по качеству дорог в России

"Мы вошли в тоннель, сделали врезки с обоих сторон…В этом году мы закончим подготовку всей инфраструктуры, в сентябре… Тоннель запустим в конце 2024 года- начале 2025-го…Сейчас выполнено менее 10% с начала работ. Всё идёт по графику, но настраиваемся опередить", — отметил руководитель тоннельной группы АО "Бамтоннельстрой — Мост" Виктор Рындыч.

"Контролировать — дело простое, правительство обязано организовывать. Мы сегодня провозим не весь груз к восточным границам, который должны провезти. Часть груза остаётся на местах. Не каждая тонна, в масштабах Восточного полигона, можно, к сожалению, говорить о каждом миллионе, который остался в России, это убыток для экономики страны", — констатировал Трутнев.