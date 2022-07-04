АНКАРА, 4 июл — ПРАЙМ. Редкоземельные элементы (РЗЭ) обнаружены в турецком Эскишехире, запасы способны удовлетворить мировые потребности на тысячу лет, пишет в понедельник газета Türkiye. Стоимость алюминия упала до минимума с июня 2021 года

"Шестьсот девяносто четыре миллиона тонн редкоземельных элементов обнаружено в Эскишехире. После обработки они внесут миллиарды долларов в экономику страны. Метин Чекич, член совета директоров Стамбульской ассоциации экспортеров минерального сырья и металлов (IMIB), сказал, что турецкие запасы РЗЭ способны удовлетворить мировые потребности на 1000 лет", — пишет издание.

"Это также создаст рабочие места для местного населения и нашей молодежи. Раскопки наших рудников позволят нашей стране войти в число ведущих стран мира", — отметил он.