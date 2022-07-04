АНКАРА, 4 июл — ПРАЙМ. Группа исследования инфляции (ENAG), созданная учеными и экономистами, рассчитала рост потребительских цен в Турции в июне: по ее данным, годовая инфляция ускорилась до 175,55% с 160,76% месяцем ранее, такие данные обнародованы в Twitter группы. Годовая инфляция в Турции ускорилась в июне

Институт статистики страны сообщал, что годовая инфляция в Турции по итогам июня ускорилась до 78,62 с 73,5% в мае.

По данным группы, рост потребительских цен в июне увеличился на 8,31%.

Министр финансов Турции Нуреддин Небати прогнозирует инфляцию на уровне 48-49% к концу 2022 года, на конец 2023 года он ожидает ее снижения до отметки в 19,9%, по его словам, изменение учетной ставки в краткосрочной перспективе не рассматривается.

В прошлом году после нескольких снижений ставки падение курса лиры резко ускорилось, что негативно отразилось на финансовой системе страны. Годовая инфляция на фоне колебаний национальной валюты ускорилась тогда до 36%.

Центробанк Турции в этом году держит ставку неизменной на уровне 14%, а лира постепенно ослабляется: если в конце января биржевой курс составлял около 13,5 лиры за доллар, то в конце февраля — уже 14 лир, а сейчас достигает 17 лир.