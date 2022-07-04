МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Германия начала восстанавливать экспорт в РФ, в мае показатель вырос на 29,4% в месячном выражении, до 1 миллиарда евро, после падения в марте и апреле, сообщается в пресс-релизе Федерального статистического бюро страны (Destatis). В Германии зафиксировали дефицит торгового баланса впервые с 1991 года

По данным статбюро, в марте было зафиксировано падение экспорта в РФ почти на 60% к февралю, а в апреле к марту — снижение на 9,9%.

В годовом выражении объем германского экспорта в РФ снизился в мае на 54,6%, говорится в сообщении.

Импорт в Германию из России в мае в то же время сократился на 9,8% к апрелю, до 3,3 миллиарда евро.

В январе-мае экспорт упал на 29,8% к аналогичному периоду 2021 года, до 7,6 миллиарда евро, а импорт — вырос на 54,5%, до 19,2 миллиарда евро, сообщает Destatis.