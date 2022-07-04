ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июл — ПРАЙМ. Минпромторг России скорректировал перечень товаров для параллельного импорта и направил его на регистрацию в Минюст, расширена номенклатура по BMW и Siemens, а ряд брендов, гарантировавших поставки в страну, напротив исключены, сообщил журналистам глава министерства Денис Мантуров. В Минпромторге добавили, что в перечень также планируется включить Lego, а исключить, в частности, Duracell и Merries. Минпромторг поддержал вступление Ирана и Аргентины в БРИКС

"Этот механизм работает. Мы не так давно внесли в Минюст откорректированный перечень. Там, в том числе, удалены компании, которые продолжают поставлять на наш рынок свою продукцию и не уходили с рынка. Поэтому мы их исключили из этого перечня. А, наоборот, включены компании Siemens, BMW – те, кто демонстрирует свою позицию и не поставляет свою продукцию на наш рынок", — сказал министр в кулуарах международной промышленной выставки "Иннопром-2022".

В Минпромторге уточнили, что речь идет о расширении перечня за счет ряда наименований продукции брендов BMW, Siemens и Lego. При этом Wilo (насосное оборудование для систем водоснабжения, отопления, вентиляции, кондиционирования), Duracell (гальванические элементы, батареи, аккумуляторы), Merries (средства детской гигиены) и ряд других компаний исключаются, так как производители гарантируют поставки в РФ.

"На самом деле, чтобы сложилась картина – если всего иностранных компаний в России зарегистрировано около 25 тысяч, покинули наш рынок примерно 150 компаний. Что это, посчитайте в процентном отношении", — добавил Мантуров.

В начале мая Минпромторг утвердил перечень товаров, подпадающих под параллельный импорт. Он был опубликован на официальном сайте министерства, включает более 50 категорий, в том числе, автомобили (Volkswagen, Skoda, BMW, Toyota и др.) электронику (Apple, Samsung, Sony и др.), бытовую технику (Siemens, Dyson и др.) и игровые приставки (Xbox и PlayStation).

Как отмечал глава Минпромторга, список будет корректироваться: он может как расширяться, так и сужаться в зависимости от решений иностранных компаний по работе в России. Предполагается, что актуализироваться список будет раз в квартал или два месяца.