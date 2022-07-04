ПЕКИН, 4 июл — ПРАЙМ. Китайский лизингодатель BOC Aviation предупредил акционеров и потенциальных инвесторов, что за первые шесть месяцев 2022 года компания может понести убытки в районе 330 миллионов долларов из-за антироссийских санкций. Польский премьер признал, что западные санкции пока не вредят России

"После начала военных действий на Украине в феврале 2022 года ЕС, США, Великобритания, Сингапур и некоторые другие страны ввели санкции, которые повлияли на нашу коммерческую деятельность в России", — говорится в сообщении.

В компании напомнили, что в марте 2022 года из-за санкций BOC Aviation расторгла договоры с российскими авиакомпаниями на аренду 18 самолетов. "По состоянию на 30 июня, 17 из 18 самолетов по-прежнему находятся в России, вероятность того, что компания сможет вернуть эти самолеты в обозримом будущем, мала", — отметили в BOC Aviation.

В связи с этим компания приняла решение снизить балансовую стоимость 17 самолетов, находящихся в России, с 803,6 миллиона долларов до нуля. В компании отметили, что чистый ущерб от "списания" самолетов составит 580,7 миллиона долларов, так как он будет частично компенсирован удержанием залога в размере 222,9 миллиона долларов. Тем не менее, компания понесет чистый убыток в размере от 310 до 330 миллионов долларов за первые шесть месяцев 2022 года, заявили в BOC Aviation, добавив, что прибыль компании за тот же период прошлого года составила 254 миллиона долларов.

BOC Aviation — одна из крупнейших в мире авиационных лизинговых компаний, основанная в 1993 году в Сингапуре. В 2006 году BOC Aviation была продана за 965 миллионов долларов китайской государственной финансовой группе Bank of China, которая сейчас является контролирующим акционером компании.