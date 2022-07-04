МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Риск рецессии в Европе на фоне снижения поставок газа из России увеличился до 40%, сообщил в понедельник британский Центр исследований экономики и бизнеса (Centre for Economics and Business Research CEBR). В Германии рассказали, можно ли изъять газ из "Северного потока — 2"

"Риск экономического спада в Европе этой зимой оценивается примерно в 40%, отчасти из-за зависимости большинства стран Восточной и Центральной Европы от российского газа", — говорится в докладе.

Италия и Франция также находятся в состоянии повышенной готовности, так как поставки газа в эти страны находятся под угрозой, сказано в документе.

Что касается Великобритании, несмотря на то что страна получает большую часть газа из Норвегии, она все равно зависит от цен на мировом рынке. "Кроме того, у Великобритании очень ограниченные мощности для хранения, что означает, что она менее способна пережить временные ценовые шоки",- отмечается в исследовании.

В случае прекращения поставок газа странам придется закрыть промышленные предприятия и масштаб последствий будет зависеть от объема газа, используемого в промышленности, говорится в отчёте.

В Германии в 2021 году этот показатель составлял 37%, в Италии – 25%, в Великобритании – 23%, однако помимо этого значительное снижение поставок приведет к дальнейшему росту цен на фоне и так высокой инфляции, что также приведет к ухудшению экономической ситуации в Европе, отмечается в исследовании.

"Газпром" в конце апреля перестал поставлять газ компаниям "Булгаргаз" в Болгарию и PGNiG в Польшу, в последние дни мая – Gasum в Финляндию и GasTerra в Нидерланды, а в начале лета – Shell Energy Europe в Германию и Orsted в Данию.

Европейская комиссия после начала Россией военной операции на Украине разработала план REPowerEU. Он предполагает снижение импорта российского газа примерно на 100 миллиардов кубометров – на две трети – к концу года. По данным Международного энергетического агентства, Евросоюз в 2021 году импортировал из России 155 миллиардов кубометров природного газа, что составляет 45% от объема европейского импорта и 40% от его общего потребления.