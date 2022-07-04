ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июл — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости в сжатые сроки построить технологический суверенитет. Мишустин оценил состояние российской экономики в условиях санкций

По его словам, санкционные барьеры и запреты кардинально изменили существующий порядок.

"Ни одной стране в мире и никогда больше нельзя гарантировать поставки важнейшей продукции из-за рубежа. А значит, нам нужно в сжатые сроки построить технологический суверенитет", — сказал он на пленарной сессии "Иннопром-2022".

Мишустин отметил, что для продолжения индустриализации страны и ускорения развития отечественных наукоемких производств потребуется сформировать новые принципы и новые подходы.

Премьер также заявил, что успехи в фармацевтике частично основаны на импортных компонентах, России нужна технологическая независимость в этом вопросе.

"Мы справились с выпуском вакцин и лекарственных препаратов, но частично эти успехи базируются на импортных компонентах, поэтому нам следует незамедлительно приступить к формированию технологической независимости по биологическим и химическим субстанциям, сырьем, оборудованию", — сказал он.

Он отметил, что пандемия "ярко показала, как важно обладать самодостаточной фармацевтической промышленностью".

"Теперь всем очевидно, что это стратегическая отрасль, обеспечивающая безопасность страны", — пояснил он.

Мишустин добавил, что Россия не видит себя без мощного флота, нужна глубокая локализация производства судов.

"У нас должно быть сильное кораблестроение. Для этого на наших верфях предстоит провести глубокую локализацию производства по всем типам судов: от атомных ледоколов, газовозов, танкеров и контейнеровозов до небольших речных трамвайчиков", — заявил премьер.

Эта же задача, по словам главы кабмина, относится и к судоремонту.

"Разработана программа развития собственного дизелестроения для оснащения морского, речного флота энергетическими установками. Ее реализация обеспечит все внутренние потребности в низко- и высокооборотных двигателях", — отметил Мишустин.