ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июл — ПРАЙМ. Переориентация торговых потоков РФ — это не временная мера, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с премьером Казахстана Алиханом Смаиловым. Мишустин рассказал о положительных результатах противостояния санкциям

"Переориентация товарных потоков — это не временный тренд, а долгосрочный процесс, который, уверен, укрепит устойчивость наших экономик и поможет создать новые точки роста", — сказал глава правительства РФ.