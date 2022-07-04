МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. У России есть все возможности стать одним из мировых лидеров по экспорту угля, но для этого необходимо, чтобы некоторые другие игроки ушли с рынка, заявил РИА Новости руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Минэнерго обозначило цели России на мировом угольном рынке

Ранее в понедельник глава департамента угольной промышленности Минэнерго Петр Бобылев заявил, что ведомство ставит для России цель к 2050 году занимать 25% мирового рынка угля вместо нынешних 18% и остаться в тройке крупнейших экспортеров.

"Россия может стать одним из главных поставщиков угля на мировой арене за счет ухода других стран, где добыча угля к 2050 году резко сократится в виду исчерпаемости ресурсов. Тогда доля на рынке у РФ может даже превысить 25%", — сказал аналитик.

Однако, сколько при этом Россия будет экспортировать физического объема сырья, сейчас сложно предугадать. Вероятно, что и поставки будут сокращаться вслед за падением мирового потребления угля, считает Деев.

Он также отметил, что существует стремление развитых стран к достижению "зеленой" электрогенерации и нулевым выбросам к 2050 году – потребление угля в европейских странах и в США будет снижаться. Но при этом уголь, который из ископаемых ресурсов наиболее дешевый, будет более востребован в развивающихся и бедных странах. Главными потребителями станут Китай, Индия, Индонезия, Южная Африка, сказал аналитик.

"Есть прогнозы, показывающие, что пик потребления угля в мире придется на период 2025-2040 годов, после чего последует резкий спад потребления этого ископаемого топлива. А специалисты по изменению климата говорят, что соблюдение Парижского соглашения приведет к тому, что к 2050 году использование угля в мире упадет на 85-90% от текущего уровня. Возможен и такой сценарий", — сообщил Деев.