МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Объем инвестиций за первое полугодие 2022 года в лесоперерабатывающий комплекс России вырос на треть по сравнению с тем же периодом 2021-го, сообщили в пресс-службе Рослесинфорга. Мишустин оценил состояние российской экономики в условиях санкций

"Объем инвестиций в основной капитал предприятий лесоперерабатывающего комплекса за первые шесть месяцев 2022 года вырос на 10,7 миллиарда рублей и достиг суммы более 44,2 миллиарда рублей. Это на треть больше объемов того же периода прошлого года", — рассказали в пресс-службе.

По словам директора Рослесинфорга Павла Чащина, лесопромышленный комплекс остается привлекательной отраслью для бизнеса, несмотря на международное давление.

"Наибольший объем инвестиций обеспечили производители бумаги и бумажных изделий, вложив более 18,7 миллиарда рублей, то есть примерно 42% от общей суммы. Второй по емкости вложений стала переработка древесины и производство изделий из дерева и пробки – более 15 миллиардов рублей", – заявил Чащин на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".