МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Согласно заявлению, опубликованному на сайте правительства Великобритании, страна введет новые санкции против Белоруссии за поддержку проведения спецоперации на Украине. В Белоруссии оценили, на сколько можно увеличить экспорт в Россию

"Правительство Великобритании завтра (5 июля 2022 года) введет новые экономические, торговые и транспортные санкции против Беларуси, поскольку режим (Александра — ред.) Лукашенко продолжает активно содействовать незаконному вторжению (на Украину президента РФ Владимира — ред.) Путина", — сказано в заявлении.

В частности, будет установлен запрет на экспорт в Белоруссию товаров "люкс", включая британские произведения искусства и дизайнерские сумки. Также будет запрещен импорт из Белоруссии железа и стали.

Новые санкции Великобритании в отношении Белоруссии будут нацелены на продукцию общей стоимостью 60 млн фунтов, отмечается в заявлении.