БЕРЛИН, 4 июл — ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал граждан страны настраиваться на то, что сложная экономическая ситуация, связанная с инфляцией, высокой стоимостью на энергию, дефицитом товаров из-за сбоев в цепочках поставок, в обозримое время не изменится. Bloomberg назвал причину нового роста цен на газ в Европе

"Цены на энергию и другие важные товары для повседневной жизни сильно растут. Каждый чувствует это во время покупок, расчете за отопление, на заправках. Подобный кризис у нас уже был в 1960-1970-е годы, и как тогда, сегодня я хочу обсуждать, что делать, в тесном контакте с профсоюзами, предприятиями, учеными и политиками. Для этого мы будем встречаться теперь на регулярной основе. Потому что как страна мы пройдем этот кризис только сообща, только если мы будем искать компромиссные решения", — заявил Шольц после встречи с представителями Союза немецких профсоюзов и Союза немецких работодателей в рамках инициативы "Скоординированное действие" по преодолению последствий экономического кризиса.

Он напомнил, что власти ФРГ уже приняли ряд мер, направленных на снижение бремени инфляции и высоких цен на энергетику для потребителей и компаний.

"Но одно ясно: нынешний кризис не минует через несколько месяцев. В то же время цепочки поставок, как и прежде, нарушены пандемией, общая неуверенность растет. Мы должны настраиваться на то, что эта ситуация в обозримое время не изменится, другими словами, мы столкнулись с историческим вызовом. Наше общество сильно, гораздо сильнее, чем иногда представляется. Справедливый баланс интересов, дух единства определяют нашу страну. И этот дух нужно сохранять и укреплять", — заявил Шольц.

По его словам, инициатива "Скоординированное действие" на встрече в понедельник выработала совместную оценку ситуации в стране, а в дальнейшем займется разработкой конкретных инструментов для реагирования на экономические вызовы.

После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Нарушение логистических цепочек усугубило проблему роста цен на топливо, электроэнергию и продукты питания в Европе и США, которая возникла из-за последствий пандемии коронавируса и политики регуляторов.