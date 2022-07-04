Европейский центробанк не исключил рецессию в еврозоне
ЕЦБ: экономика еврозоны может перейти к рецессии при прекращении поставок газа из России
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ФРАНКФУРТ, 4 июл — ПРАЙМ. Экономика еврозоны может перейти к рецессии, если поставки газа из России прекратятся, и европейской промышленности придется приспосабливаться к дефициту энергоносителей, заявил в понедельник вице-президент Европейского центрального банка Луис де Гиндос.
"В случае такого развития событий, согласно нашему альтернативному сценарию, рецессия наступит не только в Германии, но и во всей еврозоне", — сообщил он.
Базовый сценарий ЕЦБ предполагает, что рост экономики еврозоны продолжится в текущем и следующем годах, хотя и несколько более медленными темпами, тогда как при реализации негативного сценария валютный союз в следующем году ждет рецессия.