МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Европейский центральный банк должен придерживаться своего плана и начать цикл ужесточения с повышения ставки только на 25 базисных пунктов. Об этом в понедельник заявил Мадис Мюллер, управляющий центрального банка Эстонии, где наблюдается самый сильный рост инфляции среди стран еврозоны. Шольц призвал немцев готовиться к длительному экономическому кризису

В отличие от призывов его коллег из других балтийских стран, где рассматривают вариант повышения ставки не менее чем на 50 базисных пунктов, Мюллер сказал, что руководители должны подождать до сентября, чтобы приметить аналогичные масштабы повышения ставки.

"Учитывая инфляционные перспективы, было бы оправдано начать повышение ставки в июле" на четверть пункта, сказал Мюллер в интервью в воскресенье. — Мы должны продолжить в сентябре повышением на 50 пунктов ".

Предлагаемая Мюллером траектория повышения ставок соответствует мнению других членов Управляющего совета ЕЦБ, хотя два его других коллеги по балтийском региону заявили на прошлой неделе, что более масштабное повышение ставки должно быть хотя бы одним из вариантов на заседании 21 июля.

На денежных ранках выросли ожидания в отношении темпов ужесточения с начала следующего года. Теперь в котировках учитывается повышение ставки почти на два процентных пункта к июню 2023 года. В пятницу ожидалось повышение ставки всего на 173 базисных пункта. Трейдеры продолжают учитывать повышение на три четверти пункта к сентябрю.