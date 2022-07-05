МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Вице-премьер Китая Лю Хэ и министр финансов США Джанет Йеллен обсудили макроэкономическую ситуацию, проблемы мировой экономики и двустороннее взаимодействие. Об этом сообщается на официальном сайте китайского министерства коммерции. Китайская BOC Aviation оценила свои потери из-за санкций против России

"Стороны провели прагматичный откровенный обмен мнениями по таким вопросам как макроэкономическая ситуация, стабильность глобальных производственных цепочек и цепей поставок, разговор носил конструктивный характер", — говорится в публикации.

Представители США и Китая отметили, что мировая экономика сталкивается с серьезными вызовами, поэтому необходимо укреплять взаимодействие и координацию макроэкономической политики между Пекином и Вашингтоном, совместно поддерживать стабильность глобальных производственных цепочек и цепей поставок.