ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июл — ПРАЙМ. России удалось преодолеть острую фазу шока из-за действия ограничительных мер в отношении импорта, при дальнейшей стабилизации ситуации в экономике и промышленности усилия властей будут смещаться с либерализации импорта на поддержку российского производства, рассказал в интервью РИА Новости в рамках "Иннопрома-2022" глава Минпромторга Денис Мантуров. Мантуров высказался об отмене пошлин на ввоз автомобилей

"Меры, которые были приняты по либерализации импорта, в первую очередь были необходимы, чтобы помочь нашей экономике пережить первичный шок и потрясение от введенных санкций со стороны недружественных государств. Но, на наш взгляд, самая острая фаза уже пройдена. Сегодня мы видим, что ситуация как на рынке потребительских товаров, так и в части поставки комплектующих и сырья для промышленных предприятий стабилизируется, даже по сложным моментам мы вошли в хороший рабочий ритм последовательной отработки задач", — сказал Мантуров.

"Естественно, с учетом стабилизации ситуации в экономике и промышленности, мы должны направить усилия на поддержку в первую очередь именно российского производства и разработку тех мер, которые будут направлены на недопущение недобросовестной конкуренции со стороны западных партнеров в отношении российской продукции", — добавил он.

Министр также рассказал, что на базе подведомственного Минпромторгу информационно-аналитического центра по вопросам внешнеторговой деятельности создан ситуационный центр для помощи бизнесу в текущих условиях. Компаниям помогают в поиске партнеров для переориентации экспортных и импортных потоков, выработке механизмов финансирования поставок, разработке альтернативных логистических решений и другим. В Совфеде допустили зеркальный ответ на новые японские санкции

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по "демилитаризации и денацификации Украины".

За таким решением незамедлительно последовала реакция Запада. Великобритания, Евросоюз, США, Канада, Британия и Япония ввели беспрецедентные санкции против РФ. Меры направлены против российских банков, ЦБ, членов Госдумы, поддержавших признание ДНР и ЛНР, некоторых бизнесменов и компаний, а также лично против Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова.

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