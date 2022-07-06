МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Глава канцелярии комиссии Центрального комитета Коммунистической партии Китая по иностранным делам Ян Цзечи заявил, что страна на фоне глобальной нестабильности будет укреплять сотрудничество с развивающимися государствами с целью построения более справедливого мирового порядка. Число авиарейсов из России в Китай вырастет до восьми в неделю

Ян Цзечи отметил, что сегодня в мире происходят "вековые изменения" в продовольственной. энергетической и финансовой структурах.

"В сложившейся ситуации Китай готов укреплять стратегическое взаимодействие, координацию и сотрудничество с другими развивающимися государствами… способствовать формированию более справедливого и рационального международного политического и экономического порядка", — сказал политик, подчеркнув, что укрепление сотрудничества с развивающимися странами является "краеугольным камнем" внешней политики Пекина.