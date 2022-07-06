МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Рост цен в Японии охватил уже 60% продовольственных товаров. Об этом сообщает деловая газета "Никкэй". Укусить себя за хвост: что Япония сделает с российскими нефтью и газом

Индекс учитывает изменения цен на 60 видов продовольственных товаров в 470 супермаркетах по всей стране в течение года. Если в мае 2021 года был зафиксирован рост 21 вида товара, что соответствует 35%, то в мае 2022 года по сравнению с предыдущим годом рост был отмечен по 37 видам продуктов, что соответствует 60%.

Лидерами увеличения цен стало растительное масло (на 12%) и майонез (на 15%), по четверти продуктов, рост составил 5%.

При этом на 20 видов продуктов из этих 37, что соответствует 54% от общего числа подорожавших продовольственных товаров, сократился средний чек.