МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Московское предприятие запатентовало банкомат с функцией рециркуляции денег, разработка даст банкам возможность снизить зависимость от иностранных поставщиков, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. Средняя максимальная ставка по вкладам в российских банках упала до 7,72%

"В условиях санкций многие российские компании ищут замену иностранным комплектующим среди отечественных разработок. Сегодня наши промышленные предприятия предлагают такую продукцию, в том числе и в высокотехнологичной сфере. Например, корпорация "САГА" разработала и запатентовала банкомат, произведенный в Москве. Современный терминал оснащен функцией рециркуляции денег, что предусматривает прием банкнот от одного клиента и выдачу этих же купюр другому без обработки в банке или ином финансовом учреждении. Это позволит в значительной степени снизить расходы на инкассацию и оптимизировать операционные затраты",- рассказал Овчинский, чьи слова приводятся на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что устройство сделано преимущественно из российских деталей и материалов и работает на отечественном программном обеспечении. Предприятие сможет выпускать более 25 тысяч банкоматов в год.

Кроме того, отечественная разработка позволит финансовым учреждениям улучшить скорость и качество обслуживания клиентов, снизить зависимость от иностранных поставщиков и привести свои банкоматы в соответствие с требованиями Центрального банка и правительства РФ. Курс евро поднялся выше 66 рублей, доллар превысил 64 рубля

"Запатентованный аппарат прошел проверку в Торгово-промышленной палате Российской Федерации. Акт испытаний направлен в министерство промышленности и торговли Российской Федерации, чтобы банкомат внесли в реестр отечественных товаров",- говорится в сообщении.

Генеральный директор корпорации Андрей Жолобов рассказал, что работа над SAGA S-200 ATM в его нынешнем виде велась более семи лет. Помимо этого, аппарат постоянно совершенствовался в связи с тем, что регулярно повышались технические требования клиентов к самим устройствам и их функционалу.

"Важно, что наша компания также оказывает услуги по сервисному обслуживанию собственных продуктов. С марта 2022 года иностранные поставщики лишили российский рынок такой опции. В связи с этим банкомат S-200 ATM отвечает всем требованиям, которые существуют в данный момент на рынке финтех-устройств в России", — добавил Жолобов.