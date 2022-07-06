МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Российским властям нужно детально оценить обстановку в социальной сфере в условиях западных санкций, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии по вопросам социальной сферы.

"Президент обозначил сохранение здоровья и благополучие граждан, а также достойный эффективный труд национальными целями. Их достижение предполагает комплексные меры. В условиях внешнего санкционного давления надо провести детальную оценку ситуации, выполнить все обязательства перед людьми и выработать дополнительные решения на предстоящие годы", — сказал он.

Кроме того, глава правительства призвал проанализировать действующие меры поддержки россиян и проработать дополнительные инструменты помощи гражданам. Вопрос благосостояния людей также находится на особом контроле, подчеркнул он.

По мнению премьера, комплексной модернизации требуют институты занятости, они должны стать более современными и отвечать запросу населения. "Сейчас важно сохранить стабильную ситуацию с занятостью, в том числе за счет реализации отраслевых стратегий, продления действующих, хорошо зарекомендовавших мер. При этом особое внимание надо уделить планированию подготовки кадров под запросы предприятий, развитию инструментов трудовой мобильности для нашей молодежи", — добавил глава правительства.

Кроме того, Мишустин подчеркнул, что развитие медицины не должно останавливаться ни при каких условиях. По его словам, в России в этом году может начаться производство 70 новых наименований лекарств, при этом выпуск более 400 наименований уже был налажен за последние годы.

"Основная задача правительства сегодня — обеспечить медицинские организации наших врачей всем необходимым для лечения пациентов. Это и лекарства, и оборудование, и расходные материалы, Мы уже приняли ряд мер, чтобы не допустить нехватки медикаментов и техники", — сказал глава кабмина.