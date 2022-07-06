БРЮССЕЛЬ, 6 июл — ПРАЙМ. Глава Европейского совета Шарль Мишель направил уведомление депутатам Европарламента о возможности ввода санкций стран из "большой семерки" против золота из России.

"Мы продолжаем работу над санкциями. Чтобы убедиться, что все наши принятые санкции реализованы и, по возможности, предупредить их обход. В тесной координации с партнерами по G7 мы вместе работали несколько дней назад в Германии, чтобы предусмотреть санкции против золота", — заявил Мишель.

Напомним, что ранее Вашингтон уже запретил ввоз в США российского золота. Исключение было сделано либо для случаев, описанных в американском законодательстве, в случае наличия лицензии, выданной Управлением по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC).

Ранее все страны-участники G7 в своем совместном заявлении по итогам саммита заявили, что намерены "отрезать" Москву от работы на мировом рынке драгоценных металлов, в том числе от золота, чтобы помешать наращивать прибыль.