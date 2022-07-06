МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Госдума приняла закон, который позволит ограничить распространение информации о сделках российских участников внешнеторговой деятельности, которая может привести к введению против них ограничительных мер со стороны недружественных стран. Госдума снизила административные штрафы для участников внешней торговли

Документ допускает ограничение распространения контрсанкционной информации среди неопределенного круга лиц, в том числе с использованием СМИ и интернета.

Под "контрсанкционной информацией" понимаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие) о совершенных или планируемых к совершению российскими участниками внешней торговли сделках, осуществляемых в целях обеспечения потребностей внутреннего рынка РФ, распространение которых может повлечь за собой введение в отношении сторон таких сделок мер ограничительного характера со стороны недружественных России стран, их объединений, союзов и международных организаций.

Распространение такой контрсанкционной информации допускается только с письменного согласия ее обладателя – российского физического или юридического лица. Нарушитель данных требований будет нести ответственность, предусмотренную сейчас за разглашение информации с ограниченным доступом. Госдума отменила некоторые льготы для высокорентабельного IT-бизнеса

В законе дан перечень информации, которая не относится к контрсанкционной. В него включены сведения: составляющие государственную, коммерческую тайну, и иные, относящиеся к информации ограниченного доступа, а также обязательные для размещения и использования в государственных, муниципальных и иных информационных системах и обязательные и для распространения в соответствии с федеральными законами.

Помимо этого, правительству РФ предоставляется право в 2022 году устанавливать особенности раскрытия и размещения в интернете консолидированной финансовой отчетности организаций, бухгалтерской отчетности и иных сведений, характеризующих финансово-экономическое состояние и динамику развития организаций и предприятий. А распространение рекламы в интернете допускается при условии присвоения ей идентификатора, требования к которому установит Минцифры. Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.