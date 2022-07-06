МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Депутат Госдумы Анатолий Вассерман ("Справедливая Россия – За правду") внес в палату проект о смягчении наказания за кражу денег с банковских счетов, что, по мнению автора, увеличит мотивацию правонарушителей на возмещение причиненного ущерба, документ доступен в базе данных палаты. Индекс доллара подскочил выше 107 пунктов впервые за 20 лет

"Перевод кражи, совершенной с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 159.3 УК РФ "Мошенничество с использованием электронных средств платежа"), в категорию тяжких преступлений лишил виновных лиц возможности освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием, в связи с примирением с потерпевшим, в связи с назначением судебного штрафа, что, в свою очередь, снизило мотивацию виновных лиц на возмещение причинённого ущерба", — сообщает автор проекта в пояснительной записке.

Сейчас максимальное наказание за подобного рода кражу предусматривает до шести лет лишения свободы, что переводит преступление в категорию тяжких, отмечается в пояснительной записке.

Вместе с тем, по данным ЦБ РФ, объем операций по переводу денежных средств, совершенных без согласия клиентов, продолжает стабильно расти, а доля возмещённых клиентам денежных средств остается на низком уровне, поясняет автор законопроекта.