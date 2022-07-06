МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Госдума приняла закон о регулировании оборота цифровых финансовых активов (ЦФА), который в том числе прямо запрещает оплату ими товаров, работ и услуг в России. Росфинмониторинг сообщил о нелегальных сделках россиян на криптобиржах

Документ разработан в целях повышения инвестиционной привлекательности использования цифровых прав бизнесом и предотвращения использования ЦФА в качестве средства платежа. Для этого совершенствуется порядок расчетов по сделкам, совершенным с использованием электронной платформы (финансовой платформы, информационной системы), в которой осуществляется выпуск таких активов.

Вводится прямой запрет на передачу или прием ЦФА и утилитарных цифровых прав в качестве оплаты за товары, работы, услуги, за исключением предусмотренных федеральными законами случаев. Сейчас перечень сделок, предметом которых являются ЦФА, открытый, при этом прямой запрет на использование в качестве средства платежа не предусмотрен. Передача или прием цифровых валют (криптовалют) в качестве оплаты в России уже запрещены.

Оператор электронной платформы будет вправе осуществлять расчеты по сделкам, совершенным с ее использованием, но для этого он должен использовать номинальный счет, бенефициарами по которому являются пользователи данной платформы. Причем оператор сможет использовать и несколько номинальных счетов, а также выступать в качестве одного из бенефициаров по договору номинального счета, если это предусмотрено законом, регулирующим его деятельность. Госдума отменила некоторые льготы для высокорентабельного IT-бизнеса

Перечень осуществляемых операций по номинальному счету также может изменяться таким законом. А Банк России сможет установить дополнительные требования к порядку осуществления расчетов по сделкам, совершенным с использованием электронной платформы и касающимся перечисления денежных средств между бенефициарами.

При этом оператору такой платформы запрещается предоставлять ее пользователю деньги для увеличения остатка средств на номинальном счете, по которому осуществляются расчеты между бенефициарами. Исключение сделано лишь для случаев исполнения оператором электронной платформы, который выпустил ЦФА, своих обязательств перед пользователем, денежные требования по которым включены в эти активы. Данные требования не будут распространяться на оператора электронной платформы, являющегося кредитной организацией.

Закон предусматривает ведение Банком России реестра операторов электронных платформ, а также право регулятора применять к ним меры воздействия в случае нарушений требований закона "О национальной платежной системе" и принятых в соответствии с ним нормативных актов ЦБ. В случае исключения из реестра оператор утрачивает право осуществлять расчеты по сделкам, совершенным с использованием электронной платформы.

Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, а данные изменения начнут действовать через 10 дней после этого.