МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Госдума приняла закон, повышающий до 1 миллиона рублей предельную пороговую сумму операций с денежными средствами, которые подпадают под обязательный контроль, а при сделках с недвижимым имуществом — до 5 миллионов. Госдума запретила оплату товаров и услуг цифровыми финансовыми активами

Документ повышает с 600 тысяч до 1 миллиона рублей порог для контроля операций с наличными деньгами и ценными бумагами, по банковским счетам (вкладам), при предоставлении или получение кредита (займа), а также при иных операциях с движимым имуществом. При этом порог по операциям с наличными или безналичными денежными средствами, осуществляемым по сделке с недвижимым имуществом, увеличивается с 3 миллионов до 5 миллионов рублей.

Одновременно устанавливается, что операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю в случае ее определения Росфинмониторингом самостоятельно или по согласованию с Банком России при условии, что сведения о такой операции будут предоставляться в Росфинмониторинг.

Причем Росфинмониторинг будет определять вид контролируемой операции, сумму ее совершения, организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом и представляющие сведения о ней, а также период времени, в течение которого они должны представляться и который не может превышать два года. Предполагается, что закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

О необходимости повышения пороговых сумм, подпадающих под обязательный контроль операций с денежными средствами, с 600 тысяч до 1 миллиона рублей, а с имуществом — с 3 миллионов до 5 миллионов рублей, в мае говорила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на встрече с представителями кредитных организаций, организованной Ассоциацией банков России. Пора повысить эти пороговые суммы, поскольку "они были установлены очень давно и неактуальны", поясняла она.