МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Подписать пакет документов для регистрации юридического лица или ИП можно будет не выходя из дома с использованием мобильного приложения "Госключ", говорится в сообщении Минцифры РФ. Госдума разрешила регулировать трудовые отношения при спецмерах

"Минцифры России совместно с ФНС России запускают проект – подписание документов для государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя с использованием мобильного приложения "Госключ", — говорится в сообщении.

Уточняется, что для получения услуги сначала следует подготовить документы на сайте ФНС России через сервис "Государственная онлайн-регистрация бизнеса". Система сама подскажет, какие данные необходимо вводить, а при регистрации юрлица – поможет и с выбором типового устава.

"Сформированный пакет документов можно подписать не выходя из дома, c использованием мобильного приложения "Госключ". После подписания в приложении "Госключ" документы будут направлены в инспекцию автоматически. При регистрации ИП и ООО с типовым уставом результат можно получить в течение суток", — уточнили в ведомстве.

Приложение "Госключ" разработано в 2021 году для масштабирования технологии мобильной электронной подписи при получении государственных и коммерческих услуг.

В приложении можно бесплатно получить усиленную неквалифицированную электронную подпись (УНЭП) или усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП). С их помощью можно подписывать документы в электронном виде.