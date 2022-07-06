МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Индекс деловой активности в сфере услуг США в июне снизился до 55,3% с 55,9% в мае, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM). События в сфере макроэкономики и бизнеса 7 июля

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали сокращения показателя до 54,3%.

При этом индекс занятости в секторе услуг страны в мае снизился до 47,4% с 50,2% месяцем ранее.

Основанный в 1915 году ISM — крупнейшая в мире ассоциация специалистов по поставкам, в нее входят свыше 50 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в сфере услуг рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров, занятых в этом секторе.