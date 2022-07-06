МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что делегация РФ может посетить Турцию для обсуждения зернового вопроса. Экспортеры рассчитывают собрать 87,35 миллиона тонн пшеницы в 2022 году

Акар заявлял, что в вопросе вывоза зерна из черноморских портов есть подвижки, но остаются технические моменты, требующие обсуждений с РФ, Украиной и ООН. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что в случае договоренности Москвы и Киева по "зерновой проблеме" будет создана "зона безопасности" за пределами вод Украины.

"Да, возможен и наш повторный визит в Россию и визит наших российских партнёров сюда",- сказал Акар журналистам, при ответе на вопрос о том, планируется ли визит военной делегации из России в Анкару или турецкой в Москву.

По его словам, Анкара хочет добиться скорого результата в0 этом вопросе.

В ООН неоднократно сообщали об угрозе продовольственного кризиса в связи с дефицитом зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.

Президент России Владимир Путин заявлял, что РФ не препятствует вывозу зерна с Украины, если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.