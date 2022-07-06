МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Эстонская государственная железнодорожная компания Operail ищет в Центральной Азии частичную замену для товаров, которые она больше не может перевозить из России из-за санкций, сообщил в среду глава компании Рауль Тоомсалу. Байден пообещал, что США справятся с высокими ценами на бензин

По его словам, в результате санкций против РФ объемы грузоперевозок по железной дороге Эстонии сократились более чем на 60%.

"В прошлом году мы перевозили в среднем 1,2 миллиона тонн грузов в месяц. В первой половине текущего года, и особенно в июне, снижение грузоперевозок было очень большим. Сейчас мы перевозим менее 500 тысяч тонн в месяц",- сказал Тоомсалу порталу государственного телерадиовещания ERR.

Он также добавил, что сейчас многие вагоны и локомотивы простаивают и Operail пытается найти замещающие грузы в странах Центральной Азии — Казахстане, Узбекистане и Туркменистане, чтобы задействовать простаивающий подвижной состав.

"У Казахстана, пожалуй, самый большой потенциал среди этих стран в плане экономической заинтересованности в перевозке своих товаров через Балтийский коридор и Финляндию. Например, из Казахстана можно было бы возить каменный уголь. Однако Россия может в любой момент принять решение не пропускать вагоны, направляющиеся в Эстонию, по своей железной дороге", — отметил Тоомсалу.

Он привело в пример Латвию, которая еще несколько месяцев назад перевозила довольно много казахстанского угля, но Россия запретила транспортировку вагонов в эту страну по своей территории.

Западные страны ввели санкции против РФ из-за Украины. Президент России Владимир Путин в этой связи заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам российского лидера, США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы.