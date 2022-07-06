МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном безопасность на армяно-азербайджанской границе и восстановление экономических связей на Южном Кавказе, сообщает пресс-служба Кремля. Доллар завершил торги ростом до 63,35 рубля

Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе армянской стороны.

"Продолжено обсуждение практических аспектов реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года. В частности, проведен обмен мнениями по вопросам обеспечения безопасности на армяно-азербайджанской границе и восстановления экономических и транспортно-логистических связей на Южном Кавказе", — говорится в сообщении.

Также добавляется, что Пашинян сообщил о прошедших в последнее время контактах, направленных на нормализацию отношений между Арменией и Турцией.