МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Рубли и гривны можно использовать в Харьковской области, курс 1,5 рубля за одну гривну, сообщил РИА Новости глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев. Минпромторг поддержит производство автомобилей на заводе "Москвич"

По его словам, на территории Харьковской области действует бивалютная зона.

"При наличном расчете люди могут использовать как гривну, так и рубль. С 25 июня на территории области при конвертации валют применяется курс в размере 1,5 рубля за одну гривну", — сказал РИА Новости Ганчев.