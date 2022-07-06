В Харьковской области можно использовать рубли и гривны
В Харьковской области сообщили о возможности пользоваться рублями и гривнами
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Рубли и гривны можно использовать в Харьковской области, курс 1,5 рубля за одну гривну, сообщил РИА Новости глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.
По его словам, на территории Харьковской области действует бивалютная зона.
"При наличном расчете люди могут использовать как гривну, так и рубль. С 25 июня на территории области при конвертации валют применяется курс в размере 1,5 рубля за одну гривну", — сказал РИА Новости Ганчев.