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США ввели санкции против 13 компаний нефтяного сектора Ирана
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США вводят санкции против 13 компаний, двух морских танкеров и двух физических лиц, которые связаны с нефтяным сектором Ирана, сообщило американское министерство финансов. В... ПРАЙМ, 06.07.2022
экономика, мировая экономика, новости, сша, санкции, иран
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. США вводят санкции против 13 компаний, двух морских танкеров и двух физических лиц, которые связаны с нефтяным сектором Ирана, сообщило американское министерство финансов.
В санкционный список вошли в том числе фирмы, зарегистрированные в Объединенных Арабских Эмиратах, Китае и Вьетнаме, нефтяные танкеры под флагами Габона и Панамы.
Санкции предполагают блокирование активов в юрисдикции США и запрет на сделки для американских физических и юридических лиц.