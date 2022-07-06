МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. США вводят санкции против 13 компаний, двух морских танкеров и двух физических лиц, которые связаны с нефтяным сектором Ирана, сообщило американское министерство финансов. В Харьковской области можно использовать рубли и гривны

В санкционный список вошли в том числе фирмы, зарегистрированные в Объединенных Арабских Эмиратах, Китае и Вьетнаме, нефтяные танкеры под флагами Габона и Панамы.

Санкции предполагают блокирование активов в юрисдикции США и запрет на сделки для американских физических и юридических лиц.