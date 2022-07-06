МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что правительство рассчитывает взять под контроль высокую инфляцию в стране в феврале-марте следующего года. США ввели санкции против 13 компаний нефтяного сектора Ирана

Институт статистики страны сообщил в понедельник, что годовая инфляция в Турции по итогам июня ускорилась до 78,62 с 73,5% в мае. Группа исследования инфляции (ENAG), созданная учеными и экономистами, также рассчитала рост потребительских цен в Турции в июне: по ее данным, годовая инфляция ускорилась до 175,55% с 160,76% месяцем ранее.

"Надеюсь, мы продолжим наш путь, взяв под контроль инфляцию в следующем феврале и марте", — сказал Эрдоган, выступая в среду в Анкаре.

В прошлом году после нескольких снижений ставки падение курса лиры резко ускорилось, что негативно отразилось на финансовой системе страны. Годовая инфляция на фоне колебаний национальной валюты ускорилась тогда до 36%.

Центробанк Турции в этом году держит ставку неизменной на уровне 14%, а лира постепенно ослабляется: если в конце января биржевой курс составлял около 13,5 лиры за доллар, то в конце февраля — уже 14 лир, а сейчас превысил 17 лир.