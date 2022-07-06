МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Конфликт на Украине может привести к появлению дополнительно 13 миллионов хронически недоедающих в 2022 году и 17 миллионов – в 2023 году, заявил на брифинге главный экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) Максимо Тореро. Эрдоган рассчитывает взять под контроль инфляцию в Турции

"Если мы посмотрим только на эффект от конфликта на Украине, мы смоделировали, что число (хронически недоедающих — ред.) может вырасти на 13 миллионов в 2022 году и 17 миллионов в 2023", — сказал Тореро.

В опубликованном в среду докладе ООН говорилось, что число людей, страдающих от голода, в 2021 году в мире достигло 828 миллионов, что примерно на 46 миллионов больше, чем в 2020 году, и на 150 миллионов больше, чем до начала пандемии COVID-19.

В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.