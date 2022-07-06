МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Зерно, прибывающее в Болгарию с Украины, не подлежит фитосанитарному контролю, заявил болгарский министр земледелия Иван Иванов. ФАО рассказало о последствиях конфликта на Украине

Комментарий министра прозвучал в ответ на депутатский запрос: почему в Болгарию с Украины бесконтрольно ввозится большое количество зерна неясного качества.

"По решению Еврокомиссии, в отступление от соответствующего регламента было решено, что все поступающее из Украины (зерно) не должно облагаться таможенной пошлиной и проходить соответствующий фитосанитарный контроль", — цитирует слова министра Болгарское национальное радио.

Ранее депутат украинского парламента Рустем Умеров сообщил, что Украина в июне экспортировала 2,7 миллиона тонн аграрной продукции, что на 30% больше, чем в мае.