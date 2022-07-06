МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. В 2022 году нехватка пшеницы на мировом рынке составляет 3 миллиона тонн, если вывезти с Украины больше этого объема и сразу направить его на рынок, это может повлечь сильное падение цен, заявил на брифинге главный экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН Максимо Тореро. Мосбиржа зарегистрировала программу облигаций "Делимобиля"

Экономисту задали вопрос о том, поможет ли в случае достижения договоренность о вывозе зерна с Украины и из России облегчить мировой продовольственный кризис.

"В этому году недостаток пшеницы составляет около 3 миллионов тонн, недостаток кукурузы – около 8 миллионов тонн", — сказал Тореро, отметив, что в этом году стоит проблема доступа к продовольствию из-за высоких цен для потребителей.

По его словам, если вывезти сегодня больше 3 миллионов тонн пшеницы с Украины, "например, 5 миллионов тонн, следует быть осторожным, потому что это может повлечь другую проблему – цены могут упасть слишком сильно". "И тогда фермеры, которые используют сегодня удобрения (дорогие в связи с ценами на энергоносители), столкнутся со значительным вызовом. Так что один из способов – оценить, как лучше поступить с этим зерном, которое может быть вывезено (с Украины – ред.). Чтобы мы могли использовать его в будущем, а не сразу выпускали его на рынок в этом году. На данный момент этого не требуется", — указал экономист.

В качестве одного из вариантов он предложил пустить украинское зерно для создания резерва, который можно было бы использовать в экстренной ситуации. "Так что нам следует быть очень аккуратными при оценке потока дополнительной пшеницы", — заявил Тореро.

В то же время он указал, что, если России и Украине не будет позволено экспортировать зерновые, "выпадают 30% от общего объема зерновых в мире и 61% семян подсолнуха". "Мы не думаем, что в последующие год-два это может быть возмещено ключевыми странами-экспортерами (помимо РФ и Украины). Так что займет около 5 лет, чтобы это произошло", — заключил Тореро.

В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.