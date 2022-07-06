МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США, вероятно, повысит базовую процентную ставку на 50 или 75 базисных пункта по итогам июльского заседания, следует из протокола июньского заседания регулятора. МИД России: Россия и Латинская Америка находят пути сохранения связей

"Члены ФРС сочли, что увеличение (учетной ставки — ред.) на 50 или 75 базисных пунктов, вероятно, будет уместным на следующем заседании", — говорится в документе.

Кроме того, члены ФРС согласились с тем, что экономическая перспектива требует перехода к "ограничительной" политике, и признали возможность того, что еще более ограничительная позиция может быть уместной, если повышенное инфляционное давление сохранится.

Участники заседания подтвердили, что краткосрочные прогнозы по инфляции ухудшились со времени майского заседания. Регулятор ожидает, что инфляция будет оставаться выше целевого уровня в 2% в течение некоторого времени. Что касается ВВП, то регулятор ожидает, что его реальный уровень останется значительно выше потенциального в течение 2022-2023 годов. Кроме того, ФРС прогнозирует напряженную обстановку на рынке труда.

Поскольку дальнейшее ужесточение политики, вероятно, приведет к некоторому замедлению экономического роста и смягчению условий на рынке труда, члены Комитета также согласились удалить формулировку предыдущего заявления, в которой говорилось об ожидании того, что соответствующая политика приведет к возвращению инфляции к уровню 2% и сильному рынку труда.

По итогам заседания 14-15 июня регулятор впервые с 1994 года повысил базовую процентную ставку на 75 базисных пункта, до уровня 1,5-1,75% годовых.