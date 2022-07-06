Глава МВФ не исключила возникновение мировой рецессии в 2023 году
Глава МВФ оценила возможность возникновения мировой рецессии в 2023 году
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МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что не может исключить возникновение мировой рецессии в 2023 году.
"Перспективы со времени нашего последнего обновления значительно ухудшились", — отметила она в интервью агентству Рейтер. Среди глобальных экономических проблем Георгиева указала на распространение инфляции, замедление экономического роста Китая и санкции в отношении России.
По словам главы МВФ, риск мировой рецессии возрос, и она не может его исключить.
"2022 год будет тяжелым, но 2023 год, возможно, будет тяжелее. Возросшие риски рецессии в 2023 году", — добавила она.