МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что не может исключить возникновение мировой рецессии в 2023 году. ФРС США склоняется к повышению учетной ставки на 50 или 75 базисных пунктов

"Перспективы со времени нашего последнего обновления значительно ухудшились", — отметила она в интервью агентству Рейтер. Среди глобальных экономических проблем Георгиева указала на распространение инфляции, замедление экономического роста Китая и санкции в отношении России.

По словам главы МВФ, риск мировой рецессии возрос, и она не может его исключить.

"2022 год будет тяжелым, но 2023 год, возможно, будет тяжелее. Возросшие риски рецессии в 2023 году", — добавила она.