МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. По сообщению пресс-службы правительства России, ведомство на заседании в четверг обсудит улучшение мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан. СМИ: правительство отказалось расширять меры поддержки операторов связи

Отмечается, что будут рассмотрены проекты, касающиеся совершенствования механизма назначения и выплаты пенсий по случаю потери кормильца, социальной пенсии детям, оба родителя которых неизвестны, осуществления перерасчета размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности отдельным категориям граждан в беззаявительном порядке.

Правительство также изучит вопрос оптимизации взаимодействия с гражданами при получении мер соцподдержки.

Помимо этого, министры рассмотрят проект о выплатах "ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам" во всех субъектах России".

Также будет обсуждаться вопрос распределения средств на лекарства и медицинские изделия между регионами.