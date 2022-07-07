МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Правительство Бразилии разрешило экспорт минералов лития и их производных с целью привлечения инвестиций в отрасль и в беднейший регион страны. Страны-производители лития Латинской Америки обсуждают ассоциацию

Министерство горной добычи и энергетики Бразилии, что правительство дало разрешение на внешнеторговые операции с литиевыми минералами и рудами и их производными. Эта мера способствует открытию и динамизации бразильского рынка лития с целью обеспечения конкурентоспособности Бразилии в глобальной цепочке и привлечения инвестиций в исследования и добычу полезных ископаемых.

В правительстве рассчитывают направить инвестиции на устойчивое развитие одного из самых бедных в экономическом отношении регионов Бразилии, Вале-ду-Жекитинонья в штате Минас-Жерайс, где залегает основная часть бразильского лития. Ожидается, что к 2030 году инвестиции в регион превысят 2,76 миллиардов долларов.