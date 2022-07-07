МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Правительство России разработает новую социально-экономическую программу, которая ляжет в основу модели развития страны в условиях сложившейся геополитической реальности. Об этом сообщает издание "Ведомости". Госдума приняла закон о налоговых стимулах для развития IT-отрасли

Отмечается, что первым шагом в создании программы является проведение отраслевых стратегических сессий, которые должны выявить слабые места и определить дальнейшее направление стратегий. Сессии проходят с июня под руководством премьер-министра Михаила Мишустина.

Как пишет "Ведомости", отраслевые стратегии планируется формировать в несколько этапов. Во-первых, необходимо выделить ограничения, которые появились из-за санкций. Во-вторых, определить вытекающие риски и возможности. В-третьих, сформулировать задачи на краткосрочную перспективу. Наконец, по итогам сессий подготовить сценарии развития экономики до 2030 года.