МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Переводить экономику на мобилизационные рельсы не нужно, нужны "эксклюзивные" меры, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Матвиенко рассказала о плане импортозамещения

"Понятие "мобилизационная экономика" у нас нигде не прописано, ни в конституции, ни в нашем законодательстве. Я думаю, что это некий образ такой, имея в виду мобилизацию сил, возможностей, концентрации их на приоритетных направлениях… Дополнительная мобилизация обязательно нужна, но что касается в полном понимании этого смысла "мобилизационной экономики", мне кажется, что это не нужно. Нужны какие-то эксклюзивные дополнительные меры", — сказала Матвиенко журналистам.

Она добавила, что для парламента важно внимательно следить за тем, чтобы "мы не заступили красную черту, где идет идет полное огосударствление экономики, нарушение ее рыночных принципов, должен быть разумный баланс".