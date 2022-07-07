МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Калининград устроит только полное возобновление транзита, который был до введения ограничений Литвой, все остальное будет частичной или полной блокадой, заявил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков. В Казахстане сообщили, что в диверсификация нефтепроводов не политическая

Ранее представитель ЕК Йоханнес Барк заявил, что Еврокомиссия пока не подготовила рекомендации для властей Литвы по вопросу транзита российских товаров в Калининград, однако находится в контакте с литовскими властями. Отвечая на вопрос о том, должна ли Литва начать ограничивать с 10 июля транзит новых категорий товаров в Калининград (алкоголя, цемента и ряда других), поскольку в отношении этих категорий попавших под санкции товаров заканчивается действие переходного периода, представитель Еврокомиссии Даниэл Шеридан Ферри подчеркнул, что "исполнение санкций находится в приоритете (для Еврокомиссии — ред.), мы всегда контактируем со странами ЕС по вопросу исполнения санкций".

"Нас, как регион, устроит только полное возобновление транзита калининградских российских товаров из России, по сути, в Россию, который был до 17 июня, все остальное будет частичной либо полной блокадой", — заявил Лысков.

Он добавил, что в Калининграде готовы к любому развитию событий, но надеются, что здравомыслие политиков Евросоюза возьмёт верх и транзит будет возобновлён полностью.