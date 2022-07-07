МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. США в период Корейской войны планировали применять биологические авиабоеприпасы для нанесения удара по зерновым культурам СССР, сообщил в четверг начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов на брифинге по результатам анализа документов по военно-биологической деятельности США на территории Украины. Европарламент выделит Украине новый кредит финансовой помощи

Он отметил, что в марте институт стратегических исследований армии США опубликовал доклад об американской программе химического и биологического оружия в период войны в Корее. Цель доклада, по словам генерала, – выстраивание возможной линии защиты от обвинений в незаконной деятельности американских биолабораторий на Украине.

Из доклада следует, отметил начальник войск РХБЗ, что в ходе подготовки к корейской кампании военно-воздушные силы США изыскали дополнительные средства для закупки большого количества химических и биологических авиационных боеприпасов, получили для них испытательный полигон в Канаде и проделали большую концептуальную работу по их применению.

"В качестве приоритетных биологических агентов американцами на тот момент рассматривались возбудители бруцеллеза и экономически значимых инфекций, в том числе стеблевой ржавчины пшеницы. Две с половиной тысячи подобных боеприпасов стратегическое авиационное командование ВВС США планировало применить в том числе, цитата: "…для нанесения удара по советским зерновым культурам…", — рассказал Кириллов.

По его словам, особый интерес для американских военных биологов представляла африканская чума свиней — данному возбудителю посвящено два проекта.

"Обратите внимание на ухудшение ситуации по африканской чуме свиней в государствах восточно-европейского региона. По данным международного эпизоотического бюро, с 2014 года вспышки заболевания фиксируются на территории Латвии (4021 случай), Эстонии (3814 случаев), Литвы (4201 случай). В Польше было выявлено свыше 13 тысяч случаев АЧС, потери сельскохозяйственной отрасли от данного заболевания превысили 2,4 миллиарда евро", — подчеркнул Кириллов.