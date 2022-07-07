МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Франция не может позволить себе в одиночку нести бремя последствий кризиса на Украине, сказал в четверг управляющий центрального банка страны Франсуа Вильруа де Гало. В настоящее время правительство готовит очередной пакет направленных на ослабление воздействия инфляции мер, которые будут представлены парламенту. В ПФР рассказали, куда россияне тратят маткапитал

По словам Вильруа, домохозяйствам придется пережить временное ослабление покупательной способности, а компаниям — сокращение прибылей, поскольку государство не может принять подход "во что бы то ни стало", который применяло во время пандемии.

В ежегодном письме главы центрального банка президенту Эммануэлю Макрону говорится, что проблемы в экономике больше нельзя решать за счет наращивания долгового бремени, и что ЕЦБ полон решимости вскоре повысить процентные ставки.

"Очевидно, что эра негативных и нулевых процентных ставок прошла, и мы должны отказаться от соблазнительной, но опасной иллюзии, допускающей, что государственный долг ничего не стоит и не имеет пределов", — написал Вильруа.

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Предлагая "надежный и амбициозный" план сокращения долга, он добавил, что на кону стоит политическая благонадежность Франции в глазах партнеров по ЕС и инвесторов.

В июне кризис разогнал годовой темп инфляции во Франции до 6,5%, и правительство Макрона в четверг собирается представить парламенту новый пакет направленных на ослабление воздействия инфляции мер — от повышения зарплат госслужащим до государственного субсидирования скидок на автомобильное топливо.

Правительство ожидает, что в этом году налоговые поступления будут больше, чем предусмотрено в бюджете, что позволит компенсировать затраты на эти меры, а законодатели от оппозиции намерены предложить дорогостоящие дополнения, которые усилят давление на государственные финансы.

На прошедших в июне парламентских выборах крайне-правые и крайне-левые партии получили существенное число новых мест, и коалиция Макрона уже не имеет в парламенте абсолютного большинства. Поэтому законопроект об антиинфляционных мерах будет обсуждаться в изменившихся условиях.

По словам Вильруа, в ближайшие годы правительству следует ограничить рост расходов и провести экономические реформы, в частности, изменить пенсионную систему, с чем категорически не согласны как крайне-правые, так и крайне-левые парламентские партии.